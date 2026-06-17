PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha esortato oggi a impegnarsi con determinazione per un cessate il fuoco in Medio Oriente, invitando tutte le parti a lavorare nella stessa direzione e a gettare le basi per un’architettura di sicurezza sostenibile nella regione.
Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa dedicata a un libro bianco intitolato “Una governance globale più giusta ed equa: principi, proposte e azioni della Cina”.
L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato il libro bianco oggi.
(ITALPRESS).
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