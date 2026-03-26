PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi oggi ha incontrato a Pechino il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), Rafael Mariano Grossi.

Wang, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che i combattimenti in Medio Oriente si stanno diffondendo ed estendendo, con ripercussioni che si stanno propagando sempre più rapidamente. In particolare, ha aggiunto Wang, se gli impianti nucleari dovessero diventare bersaglio di attacchi, le conseguenze sarebbero di una gravità incalcolabile e la popolazione della regione si troverebbe in una situazione disastrosa.

(ITALPRESS).