Superbike, Barbier “A Cremona prosegue lo sviluppo sul posteriore”

ROMA (ITALPRESS) – “Per il round italiano metteremo a disposizione dei piloti una nuova soluzione di sviluppo in mescola supersoft, la F0769. Questa specifica utilizza la stessa mescola della SCX di gamma ma introduce una struttura completamente nuova, sviluppata per offrire una maggiore stabilità in percorrenza e uscita di curva, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di costanza delle prestazioni sulla distanza”. Così Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli. “L’anno scorso, con temperature particolarmente elevate, la quasi totalità dei piloti scelse la supersoft di sviluppo E0126, una soluzione che, grazie ai risultati ottenuti in pista, è stata successivamente promossa a pneumatico di gamma ed è oggi disponibile per tutti i motociclisti. Sarà quindi particolarmente interessante valutare il comportamento della nuova F0769 rispetto a una soluzione ormai consolidata e apprezzata dai piloti”, ha aggiunto Barbier.

“Il fine settimana di Cremona avrà inoltre un significato speciale per Pirelli. Si tratta infatti dell’ultima gara italiana di una storia lunga 23 anni nel ruolo di fornitore unico del Campionato Mondiale Superbike. Per celebrare questo importante traguardo, avremo una tribuna dedicata ai nostri dipendenti, ai quali desideriamo esprimere la nostra gratitudine per il contributo fondamentale che hanno dato al successo di questo percorso”, ha concluso il direttore Racing Moto Pirelli.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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