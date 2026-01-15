Cina, Ministero Commercio “La gestione adeguata del caso dei veicoli elettrici con l’UE ha grande importanza”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero del Commercio cinese (MOC) giovedì ha dichiarato che un’adeguata risoluzione del caso dei veicoli elettrici (EV) tra Cina e Unione Europea (UE), nel quadro delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e in uno spirito di reciproco rispetto, riveste una grande importanza positiva nell’attuale contesto internazionale.

Cina e UE hanno entrambe annunciato il 12 gennaio esiti positivi dopo diversi cicli di consultazioni, attirando un’ampia attenzione a livello globale, ha affermato la portavoce del ministero He Yongqian durante un regolare briefing con la stampa.

Le comunità imprenditoriali sia in Cina sia nell’UE hanno accolto con grande favore e pienamente sostenuto i progressi, ha aggiunto la portavoce, sottolineando che un “atterraggio morbido” del caso rafforzerebbe significativamente la fiducia del mercato e darebbe nuovo impulso alla cooperazione Cina-UE nel commercio e negli investimenti nel settore automobilistico.

La portavoce ha citato un politico dell’UE secondo cui questo sviluppo rappresenta un passo positivo verso la costruzione di un rapporto commerciale sostenibile tra Cina e UE, e dimostra che risolvere le divergenze commerciali attraverso il partenariato resta possibile.

Una soluzione adeguata del caso degli EV agevolerà uno sviluppo sano delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e UE e contribuirà a tutelare la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali delle auto

Ancor più rilevante, la mossa invia al mondo un segnale chiaro e forte: Cina e UE sono desiderose di difendere congiuntamente un ordine commerciale internazionale basato su regole, di dare il buon esempio nella risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, e di immettere maggiore certezza e slancio positivo nello sviluppo economico globale, ha detto la portavoce.

