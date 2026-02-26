Cina: migliora il welfare infantile e la tutela dei minori

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese degli Affari Civili ha pubblicato due documenti normativi volti a migliorare l’approccio al welfare infantile e all’assistenza ai minori, entrambi destinati a entrare in vigore il primo aprile 2026.

In base alle nuove misure recentemente formulate, le strutture di assistenza e protezione per i minori sono istituite dai governi. Questi centri statali sono tenuti a fornire una serie di servizi ai bambini presi in carico, tra cui sostegno abitativo, cure mediche, istruzione, sicurezza e consulenza psicologica.

Le misure affidano inoltre a queste istituzioni responsabilità di intervento nelle crisi e di valutazione della tutela per i minori vulnerabili al di fuori della loro custodia.

Separatamente, le misure revisionate di gestione per le istituzioni di welfare infantile includono nuove disposizioni per l’ampliamento dei servizi sociali. Le istituzioni qualificate di welfare infantile sono incoraggiate a offrire servizi di riabilitazione ai bambini con autismo o altre disabilità nella comunità più ampia.

Le regole revisionate delineano inoltre requisiti dettagliati in materia di sicurezza antincendio, risposta alle emergenze, gestione degli archivi e supervisione delle donazioni, tra le altre aree chiave.

