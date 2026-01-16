ZHOUNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri dello staff lavorano in una serra nella cittadina di Puyuan, contea di Zhouning, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 14 gennaio 2026. Con l’avvicinarsi della Festa di primavera, il mercato dei fiori d’alta quota e resistenti al freddo è in costante fermento. All’interno delle serre delle varie aziende florovivaistiche nella contea, i boccioli sono in piena fioritura. I lavoratori sono impegnati nella raccolta, potatura, modellatura e confezionamento per garantire un’adeguata offerta di mercato durante il periodo festivo. Grazie al suo particolare clima alpino fresco e a un ambiente naturale superiore, negli ultimi anni Zhouning ha sviluppato con vigore l’industria dei fiori d’alta quota e resistenti al freddo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).