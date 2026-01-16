Cina: mercati mattutini si aprono nel gelo invernale dello Heilongjiang (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti acquistano panini appiccicosi al vapore ripieni di pasta di fagioli in un mercato mattutino a Harbin, nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina, il 14 gennaio 2026. In inverno, i mercati mattutini di tutto lo Heilongjiang aprono con temperature che possono scendere fino a -20°C o persino a -30°C. I cittadini del posto e i turisti passeggiano tra le bancarelle, mentre il vapore si alza e si dissolve nell’aria gelida.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
