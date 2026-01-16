Cina: mercati mattutini si aprono nel gelo invernale dello Heilongjiang (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli shao mai, dei ravioli al vapore con l’impasto raccolto sulla sommità, in una bancarella della colazione fotografati in un mercato mattutino di Heihe, nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina, il 14 gennaio 2026. In inverno, i mercati mattutini di tutto lo Heilongjiang aprono con temperature che possono scendere fino a -20°C o persino a -30°C. I cittadini del posto e i turisti passeggiano tra le bancarelle, mentre il vapore si alza e si dissolve nell’aria gelida.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]