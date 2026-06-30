Cina: membri del PCC superano quota 101 mln al 105esimo anniversario del Partito

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Partito comunista cinese (PCC) contava quasi 101,29 milioni di membri alla fine del 2025, secondo un rapporto pubblicato oggi in vista del 105esimo anniversario della fondazione del Partito.
Il numero è aumentato di oltre 1,01 milioni, pari all’1%, rispetto alla fine del 2024, secondo il rapporto diffuso dal Dipartimento dell’organizzazione del Comitato centrale del PCC.
Alla fine del 2025, il PCC contava oltre 5,43 milioni di organizzazioni di base, in crescita di 181.000, pari al 3,4%, rispetto alla fine del 2024.
Il PCC è stato fondato il primo luglio 1921.
Secondo i dati, nel 2025 la composizione degli iscritti ha continuato a migliorare.
Alla fine del 2025, i membri in possesso di un diploma universitario breve o un titolo superiore erano oltre 59,76 milioni, pari al 59% del totale, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Le donne rappresentavano il 31,5% degli iscritti, mentre i membri appartenenti a minoranze etniche costituivano il 7,8%, in aumento rispettivamente di 0,6 e 0,1 punti percentuali.
Operai e agricoltori sono rimasti il segmento più numeroso del Partito, rappresentando il 32,4% del totale degli iscritti.
(ITALPRESS).