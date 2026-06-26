SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il supercomputer cinese LineShine, sviluppato a livello nazionale, ha conquistato il primo posto nell’ultima classifica TOP500 con una prestazione sostenuta in doppia precisione pari a 2,198 EFLOPS, diventando il primo supercomputer al mondo a sostenere oltre 2 EFLOPS nel benchmark High Performance Linpack, secondo il Centro nazionale di supercalcolo di Shenzhen, nella Cina meridionale.

Il risultato segna un importante passo avanti nella convergenza tra supercalcolo e calcolo intelligente, due ambiti che tradizionalmente hanno utilizzato hardware e requisiti di precisione diversi.

Tradizionalmente, il supercalcolo si è basato principalmente su operazioni in virgola mobile a doppia precisione per applicazioni scientifiche come la modellazione fisica e la simulazione ingegneristica, mentre il calcolo intelligente ha utilizzato operazioni a precisione inferiore o su interi per l’addestramento e l’inferenza dei modelli. Negli ultimi anni, le due discipline si sono mosse verso l’integrazione.

L’approccio convenzionale all’integrazione hardware è stata un’architettura eterogenea CPU-GPU, in cui la CPU gestisce la pianificazione e il controllo, mentre la GPU accelera il calcolo. Tuttavia, questo modello presenta costi elevati di trasferimento dei dati, requisiti di programmazione complessi e risorse hardware sottoutilizzate.

LineShine adotta un approccio diverso, con la sua pionieristica architettura interamente basata sulla CPU denominata “Online Acceleration”. Integrando unità di accelerazione matriciale per l’IA direttamente nei suoi processori progettati a livello nazionale, il sistema consente alle CPU di eseguire in modo efficiente compiti di IA senza fare affidamento sulle GPU, riducendo le difficoltà nel trasferimento dei dati CPU-GPU comuni nelle architetture eterogenee.

Oltre al processore, LineShine incorpora innovazioni su larga scala in termini di networking, archiviazione, sistema ed efficienza energetica. Il risultato è un duplice passo avanti nelle prestazioni di calcolo di fascia alta e nell’ampio impiego di applicazioni reali, offrendo una soluzione realmente praticabile per la convergenza tra supercalcolo e calcolo intelligente, ha affermato Lu Yutong, progettista capo di LineShine e direttore del Centro nazionale di supercalcolo di Shenzhen.

In termini di infrastruttura per il calcolo intelligente scientifico e ingegneristico, LineShine ha già supportato applicazioni in settori tra cui scienze atmosferiche e oceaniche, simulazione ingegneristica, scienza dei materiali, scoperta di farmaci, scienze cognitive, IA scientifica e inferenza di grandi modelli, ha riferito a Xinhua Lei Kai, vice direttore della Shenzhen Computer Federation.

La classifica TOP500 viene pubblicata due volte l’anno. I supercomputer cinesi hanno conquistato il primo posto in diverse occasioni. Tianhe-1 ha ottenuto per la prima volta la prima posizione nel 2010; Tianhe-2 ha mantenuto la vetta della classifica per sei edizioni consecutive dal 2013 al 2015; e Sunway TaihuLight ha guidato la classifica quattro volte dal 2016 al 2017.

(ITALPRESS).