Cina: Lhasa, stazione ha gestito 63,62 mln di passeggeri dal 2006 (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri in coda per salire a bordo del treno presso la stazione ferroviaria di Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 17 giugno 2026. La stazione, un progetto simbolo della ferrovia Qinghai-Xizang, è entrata ufficialmente in funzione nel 2006, in concomitanza con l’apertura della sezione della linea ferroviaria che collega Golmud, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, e Lhasa. Situata a un’altitudine di oltre 3.600 metri, è la più grande stazione passeggeri di prima classe della regione. Finora ha gestito complessivamente 63,62 milioni di arrivi e partenze di passeggeri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).