LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle donne in abiti festivi parlano tra loro lungo Barkhor Street a Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 4 dicembre 2025. La regione giovedì ha celebrato l’annuale “Giorno delle fate”, noto anche come “Festa della donna”, il quindicesimo giorno del decimo mese del calendario tibetano. Le donne in abiti festivi sono state viste per le strade con sciarpe hada e vino d’orzo mentre si recavano al tempio Jokhang per rendere omaggio a Palden Lhamo, una dea del buddhismo tibetano.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).