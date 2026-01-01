PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con drone mostra le persone che assistono a uno spettacolo durante un evento di celebrazione del Capodanno al parco Lanshan a Yinchuan, nella Regione autonoma Hui del Ningxia, nella Cina nordoccidentale, l1 gennaio 2026. In tutto il Paese si sono svolte varie attività per celebrare il Capodanno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
