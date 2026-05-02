Cina: le ferrovie prevedono 158 milioni di passeggeri per la Festa del Lavoro (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri camminano su una banchina della stazione ferroviaria di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 29 aprile 2026. Le ferrovie cinesi dovrebbero gestire 158 milioni di viaggi di passeggeri durante il periodo di spostamenti per la Festa del Lavoro, un picco di viaggi di otto giorni dal 29 aprile al 6 maggio, ha dichiarato ieri la China State Railway Group Co., Ltd. Durante questo periodo, è prevista la circolazione media di 12.000 treni passeggeri al giorno
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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