PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini eseguono una danza del drago in un asilo della contea di Xiayi, nella città di Shangqiu, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 31 dicembre 2025. In tutta la Cina si sono svolte varie attività per celebrare il nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
