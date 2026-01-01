PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini preparano dolci di riso glutinoso in un asilo della contea di Shibing, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 31 dicembre 2025. In tutta la Cina si sono svolte varie attività per celebrare il nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
