Cina: lavori autunnali nei campi per una produzione cerealicola stabile (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 10 ottobre 2026 mostra un agricoltore che raccoglie arachidi con un macchinario nei campi a Tengjia, nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Con l’arrivo dell’autunno, gli agricoltori di tutta la Cina sfruttano al meglio la stagione agricola, lavorando per garantire una produzione cerealicola stabile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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