Cina: lavori autunnali nei campi per una produzione cerealicola stabile (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore guida un macchinario nei campi in vista della semina del grano a Wangmadian, nella città di Zhumadian, nella provincia centrale cinese dell’Henan, il 10 ottobre 2026. Con l’arrivo dell’autunno, gli agricoltori di tutta la Cina sfruttano al meglio la stagione agricola, lavorando per garantire una produzione cerealicola stabile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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