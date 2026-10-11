Cina: lavori autunnali nei campi per una produzione cerealicola stabile (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 10 ottobre 2026 mostra macchinari agricoli impegnati nella raccolta del mais nei campi a Yangliuxue, nella città di Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Con l’arrivo dell’autunno, gli agricoltori di tutta la Cina sfruttano al meglio la stagione agricola, lavorando per garantire una produzione cerealicola stabile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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