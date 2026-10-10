Superpetroliera in fiamme a Hormuz dopo aver urtato una mina

ROMA (ITALPRESS) – Una superpetroliera in transito lungo una rotta “non autorizzata” nello Stretto di Hormuz ha subito una “potente esplosione” dopo avere urtato una mina. Lo ha reso noto il corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica iraniana. I pasdaran, secondo i media locali, hanno affermato che la petroliera avrebbe spento i sistemi di navigazione e di posizionamento mentre tentava di lasciare lo stretto con un carico di greggio. “Un terribile incendio è il risultato inevitabile per qualsiasi petroliera che violi le regole e tenti di ignorare le norme di sicurezza dello Stretto di Hormuz”, hanno sottolineato.

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