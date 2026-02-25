Cina: l’aviazione civile registra +7,7% di viaggi durante la Festa di Primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore dell’aviazione civile cinese ha gestito 22,05 milioni di viaggi di passeggeri durante le vacanze per la Festa di primavera 2026, con un aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati diffusi martedì dall’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC).

Il settore ha gestito in media 18.956 voli al giorno nel corso dei nove giorni di festività, conclusi lunedì, segnando un incremento del 4,4% rispetto all’anno scorso, ha riferito la CAAC.

La Festa di primavera, nota anche come Capodanno cinese, quest’anno si è festeggiata il 17 febbraio, offrendo un’occasione per ricongiungimenti familiari e viaggi. Le vacanze di quest’anno, con una durata record di nove giorni, hanno alimentato una domanda ancora più sostenuta di trasporti nel periodo di picco.

I dati del ministero dei Trasporti mostrano che, in questo periodo, sono stati effettuati oltre 2,8 miliardi di viaggi di passeggeri in tutte le regioni della Cina.

(ITALPRESS).