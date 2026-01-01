NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I cittadini ammirano le decorazioni di lanterne nell’area panoramica del Tempio di Confucio a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 30 dicembre 2025. Le decorazioni di lanterne vengono esposte qui per celebrare l’imminente arrivo del nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
