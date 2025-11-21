Cina: lanciato un nuovo satellite sperimentale per tecnologie di comunicazione

XICHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Venerdì la Cina ha inviato nello spazio un nuovo satellite sperimentale per tecnologie di comunicazione dal Centro di Lancio di Satelliti di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Il satellite Shiyan-21 è stato lanciato alle 18:55 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-3B ed è entrato con successo nell’orbita prestabilita.

Il satellite sarà utilizzato principalmente per comunicazioni satellitari, radio e televisione, trasmissione dati e altri servizi – oltre a condurre test e verifiche tecniche correlate.

Questo è stata la 609esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.

