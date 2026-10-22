“Fuori Onda”, il giornalismo alla Casa Bianca raccontato da Stefano Scibilia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dalla Sicilia a Londra, da Berlino a Roma, fino a Washington e alla Casa Bianca. È il percorso professionale di Stefano Scibilia, giornalista originario di Milazzo che ha raccolto le proprie esperienze nel suo primo libro, “Fuori Onda. Dietro le quinte della Casa Bianca”, disponibile in formato cartaceo ed eBook Kindle su Amazon.it.

Collaboratore dagli Stati Uniti per Italpress, La Sicilia e La Stampa Usa, e autore di servizi televisivi per La7, Scibilia racconta nel volume la quotidianità di chi segue la politica americana dal cuore della capitale statunitense. Un lavoro che il pubblico conosce soprattutto attraverso le immagini dei collegamenti televisivi e le dichiarazioni dei protagonisti, ma che in realtà è fatto anche di preparazione, spostamenti, attese, ricerca delle fonti, verifiche e occasioni che non sempre si concretizzano.

Il titolo richiama il linguaggio televisivo, ma ne amplia il significato. Il fuori onda non è soltanto ciò che accade quando una telecamera si spegne o un microfono viene disattivato: è tutto il lavoro che precede e segue la notizia. È una domanda preparata e mai posta, un presidente che non si ferma, un’intervista che non si riesce a realizzare, una fonte da rintracciare o un’informazione da verificare prima di poterla raccontare. È soprattutto la capacità di ripartire ogni giorno, anche quando gli sforzi non producono immediatamente un risultato.

Attraverso episodi vissuti in prima persona, Fuori Onda accompagna il lettore dietro le quinte del giornalismo a Washington, attraversando gli ultimi anni dell’amministrazione di Joe Biden, la campagna elettorale del 2024 e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Il racconto si sviluppa tra briefing, dichiarazioni presidenziali, appuntamenti istituzionali, Congresso e diplomazia internazionale, restituendo una prospettiva concreta sul lavoro necessario per seguire da vicino la politica americana.

Accanto alla voce dell’autore, il volume ospita le testimonianze di altri giornalisti italiani che lavorano negli Stati Uniti. Attraverso i loro ricordi e le diverse esperienze professionali, il libro amplia lo sguardo sul mestiere di giornalista, sulle sue difficoltà e sulle responsabilità di chi racconta avvenimenti destinati ad avere ripercussioni ben oltre i confini americani.

Il libro sarà protagonista di due presentazioni già programmate per il mese di dicembre. Il primo appuntamento è fissato per il 16 dicembre a Urbino, dove Scibilia incontrerà anche gli studenti della Scuola di Giornalismo in cui si è formato, tornando così nel luogo che ha contribuito alla sua crescita professionale. Il secondo incontro si terrà il 20 dicembre a Milazzo, città natale del giornalista, sulla terrazza del Petit Hotel.

– Foto Stefano Scibilia –

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