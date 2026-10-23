Malta: ministro, cooperazione con Cina nel settore ittico porta benefici a tutti

LA VALLETTA (MALTA) (XINHUA/ITALPRESS) – La cooperazione nel settore della pesca tra Cina e Malta ha prodotto risultati vantaggiosi per entrambi i Paesi, ha dichiarato il ministro maltese dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Approvvigionamento Alimentare Anton Refalo.

“Prima di stipulare il primo accordo nel 2023, il tonno rosso era soltanto un prodotto esposto alla China International Import Expo. Ora è un prodotto commercializzato sul mercato cinese”, ha spiegato Refalo martedì in un’intervista a Xinhua. Malta è uno dei principali produttori di tonno rosso dell’Atlantico allevato nel Mediterraneo.

Descrivendo l’apertura del mercato cinese come “una tappa molto importante” per il settore della pesca maltese, Refalo ha affermato che ciò ha consentito agli esportatori maltesi di diversificare i propri mercati e raggiungere una base di clienti più ampia. Definendo la cooperazione “una situazione vantaggiosa per entrambe le parti”, ha dichiarato che Malta auspica ulteriori accordi commerciali ed economici con la Cina.

Refalo ha inoltre sottolineato l’importanza di tale cooperazione per l’Europa. “Malta, essendo membro dell’Unione europea (UE), può mostrare agli altri Stati membri dell’UE quanto siano strategiche e importanti le relazioni commerciali ed economiche”, ha affermato.

“Ho sempre considerato la Cina e il suo popolo animati da buone intenzioni”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che ogni Paese, “non soltanto nell’Unione europea, ma anche a livello internazionale, ha molto da ricevere e anche da offrire”.

La cooperazione nel settore della pesca tra i due Paesi ha continuato ad ampliarsi dal 2023. Nel novembre 2025, Refalo ha guidato una delegazione in Cina in occasione dell’ottava edizione della China International Import Expo a Shanghai. Durante il viaggio, a Pechino è stato firmato un protocollo che ha consentito per la prima volta l’ingresso nel mercato cinese dei prodotti ittici maltesi provenienti dalla pesca in natura.

Malta e l’Amministrazione generale delle dogane cinesi stanno lavorando alla stesura di un terzo accordo riguardante le esportazioni di olio e farina di pesce ottenuti dai sottoprodotti del tonno rosso, ha aggiunto il ministro.

La scienza è un altro ambito di cooperazione. I due Paesi stanno collaborando alla ricerca sull’allevamento del tonno rosso e, nel luglio di quest’anno, un lotto di uova fecondate di tonno rosso provenienti da Malta ha superato i controlli di quarantena nella provincia cinese del Fujian per scopi di ricerca.

Esprimendo l’auspicio di un’ampia cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia della pesca, Refalo ha affermato che la Cina ha molto da offrire in termini di innovazione e che Malta può imparare molto dalle tecniche e dalla condivisione delle conoscenze cinesi.

Inoltre, il ministro maltese ha dichiarato che Cina e Malta, che hanno instaurato relazioni diplomatiche nel 1972, si sono sempre trattate “come amiche e come partner” a vicenda. Malta si sta impegnando a promuovere l’amicizia e a rafforzare la cooperazione bilaterale in settori quali l’economia blu e il turismo, al fine di raggiungere una crescita sostenuta, ha aggiunto.

Refalo ha inoltre affermato che, in quanto piccolo Stato insulare che affronta sfide come l’insularità e il cambiamento climatico, Malta auspica un ulteriore rafforzamento delle proprie relazioni con la Cina, che contribuirà alla prosperità della sua popolazione.

“Il popolo cinese è nostro amico. Ci ha sempre sostenuto nei momenti di bisogno”, ha osservato.

(ITALPRESS).