Azienda italiana di imballaggi consolida presenza in Cina con produzione smart

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – All’interno dello stabilimento produttivo della Goglio (Tianjin) Packaging Co., Ltd., l’ambiente è pulito e luminoso. Le attrezzature sono disposte per categoria lungo le linee di produzione, dove prodotti come i sacchetti asettici attraversano processi automatizzati di termosaldatura e ispezione in un flusso di lavorazione ordinato.

L’azienda, che opera a Tianjin da oltre 20 anni, è l’unico stabilimento produttivo in Asia della casa madre italiana.

Rifornisce la Cina, altri mercati dell’Asia-Pacifico e l’Europa, fornendo una gamma completa di soluzioni di imballaggio personalizzate destinate ai settori dei pomodori e dei succhi di frutta, del caffè, dei prodotti industriali e degli alimenti per animali domestici, oltre che ad altri comparti, tra cui sacchetti asettici, laminati multistrato ad alta barriera, valvole di degassamento unidirezionali, macchine confezionatrici ad alta velocità completamente automatiche, sacchi industriali e servizi digitali.

Per adattarsi meglio al trend che si muove verso una produzione intelligente e per soddisfare i requisiti della produzione di fascia alta, Goglio Tianjin ha intensificato l’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e operativi.

“Le nostre macchine confezionatrici automatiche, caratterizzate da un design all’avanguardia e da un elevato livello di automazione, sono state adottate da Luckin Coffee e da altre aziende cinesi leader nel settore del caffè in diversi stabilimenti. I vari modelli possono gestire da 1,2 a 4,2 tonnellate di confezionamento automatico in linea all’ora”, ha dichiarato Mirko Turrina, direttore generale dell’azienda.

L’azienda sta localizzando la produzione di ulteriori modelli e prevede di introdurre quest’anno altri modelli di fascia alta dalla sede centrale italiana, ampliando ulteriormente la propria capacità produttiva autonoma di materiali di imballaggio di fascia alta.

Nell’ambito della produzione intelligente, Goglio Tianjin ha introdotto una soluzione di ispezione automatizzata basata sull’intelligenza artificiale per il controllo della qualità della termosaldatura dei sacchetti asettici. Il sistema, sviluppato dalla sede centrale italiana e già ampiamente consolidato al suo interno, è stato installato su due principali linee di produzione di sacchetti nello stabilimento di Tianjin. Offre analisi in tempo reale, identificazione intelligente e tracciabilità, contribuendo a ridurre il rischio di difetti di qualità ricorrenti e creando una base di dati per la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto.

Successivamente, l’azienda ha dotato il proprio prodotto di punta, la valvola di degassamento unidirezionale, di dispositivi di ispezione basati sull’intelligenza artificiale. A differenza delle tradizionali regole definite manualmente, il nuovo sistema viene addestrato su enormi quantità di dati etichettati e apprende autonomamente caratteristiche tecniche complesse. Esso è in grado di gestire difetti complessi e casuali, migliorando significativamente l’accuratezza delle ispezioni e aprendo una nuova fase di controllo qualità intelligente.

“Approfondire ulteriormente il potenziamento della produzione intelligente e aumentare il livello di localizzazione della produzione di attrezzature di fascia alta sono scelte inevitabili per l’azienda, al fine di consolidare la propria presenza nel mercato cinese”, ha dichiarato Turrina.

L’azienda porterà inoltre a Tianjin linee di produzione e tecnologie più avanzate provenienti da tutto il mondo, per aumentare il livello di localizzazione nella produzione di attrezzature di fascia alta, ha aggiunto Turrina.

“Il mercato cinese ha un enorme potenziale di consumo e una filiera industriale ben sviluppata. Continueremo a consolidare la nostra presenza a Tianjin e a dimostrare la nostra fiducia nel mercato cinese con prodotti migliori e tecnologie più avanzate, realizzando uno sviluppo vantaggioso per entrambe le parti”, ha dichiarato Turrina.

(ITALPRESS).