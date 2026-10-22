Sicurezza, firmata una nuova convenzione tra Polizia e Anas

ROMA (ITALPRESS) – È stata firmata oggi dal capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, e dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, la nuova Convenzione tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed Anas.

“L’accordo rinnova e rafforza la collaborazione per i servizi di polizia stradale sulla rete in gestione alla società, consolidando ancora di più il partenariato e la sinergia in atto tra Polizia di Stato e Anas – si legge in una nota -. La Convenzione costituisce lo strumento di indirizzo e di attuazione delle linee strategiche e operative della stretta cooperazione tra la Polizia Stradale e Anas, rafforzandone il reciproco impegno, anche attraverso lo sviluppo di nuovi e più efficaci modelli d’intervento, per accrescere ulteriormente gli standard di sicurezza e di efficienza sulle strade e autostrade in gestione”.

La collaborazione si concretizza in forme di coordinamento ed azioni congiunte per il miglioramento complessivo del servizio reso agli utenti e per aumentare i livelli di sicurezza ed efficienza della viabilità. Le attività strategiche condivise sono volte a realizzare una corretta analisi e gestione dei flussi di traffico ed un sistema integrato di controllo sulla mobilità per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la prevenzione dei sinistri stradali e dei reati nell’ambito della rete viaria.

“Il rinnovo dell’intesa non è un semplice atto formale, ma la riaffermazione di una strategia condivisa che valorizza l’impegno di tutte le risorse disponibili, umane, tecnologiche ed informative per intervenire con tempestività su incidenti, criticità o emergenze viabilistiche, a tutela di chi ogni giorno percorre strade e autostrade del Paese. La rinnovata collaborazione conferma il valore strategico della sinergia tra Polizia di Stato e il gestore della rete stradale, fondata su un impegno comune per la sicurezza e la tutela degli utenti della strada. Un percorso condiviso che punta a consolidare la prevenzione e migliorare la gestione delle situazioni di rischio“, ha dichiarato Pisani.

“Rinnoviamo un partenariato che pone la sicurezza stradale al centro del nostro impegno quotidiano – ha affermato Gemme -. Non è soltanto uno degli obiettivi prioritari dell’azienda, ma una responsabilità nei confronti del Paese. Con questa convenzione rafforziamo la sinergia tra le competenze tecnologiche e operative di Anas e la professionalità della Polizia Stradale. Un’alleanza strategica che, con l’integrazione tra presidio del territorio e scambio di informazioni, tecnologie avanzate e capacità d’intervento, garantisce standard sempre più elevati di sicurezza sulla rete in gestione. Un impegno comune a tutela dei cittadini che, per lavoro o turismo, percorrono quotidianamente le nostre strade”.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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