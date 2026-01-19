WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì la Cina ha lanciato un razzo vettore Long March-12 nella provincia meridionale insulare di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti Internet.
Il razzo è decollato alle 15:48 dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Il carico utile, il 19esimo gruppo di satelliti Internet a orbita bassa, è entrato con successo nell’orbita prestabilita.
(ITALPRESS).
