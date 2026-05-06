Cina: portavoce Esteri, forte disappunto per sanzioni unilaterali del Regno Unito

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si è sempre opposta alle sanzioni unilaterali prive di fondamento nel diritto internazionale o prive dell’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha presentato formali rimostranze alla parte britannica, esprimendo forte disappunto, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, quando gli è stato chiesto di commentare le sanzioni annunciate dal governo britannico contro entità e individui di alcuni Paesi, tra cui due entità cinesi, sulla base del conflitto Russia-Ucraina.

Lin ha affermato che la Cina si è impegnata a promuovere i colloqui per la pace e a controllare rigorosamente l’esportazione di beni a duplice uso in relazione alla crisi ucraina, sottolineando che i normali scambi e la cooperazione tra Cina e Russia non dovrebbero essere ostacolati né compromessi.

La Cina farà quanto necessario per difendere fermamente i propri diritti e interessi legittimi, ha aggiunto Lin.

(ITALPRESS).