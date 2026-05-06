Cina: portavoce, posizione chiara del Paese su situazione nello Stretto di Hormuz

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La posizione della Cina sulla situazione nello Stretto di Hormuz è molto chiara e la parte cinese continuerà a compiere sforzi per promuovere l’allentamento delle tensioni e tutelare la sicurezza delle navi e degli equipaggi cinesi, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

Lin ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, quando gli è stato chiesto di commentare le affermazioni di alcuni funzionari statunitensi secondo cui la Cina dovrebbe sostenere le operazioni militari guidate dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz.

Secondo Lin, la Cina auspica che tutte le parti interessate agiscano con prudenza, evitando un’escalation della situazione e risolvendo le controversie attraverso il dialogo, al fine di ripristinare al più presto la pace e la tranquillità nello stretto.

(ITALPRESS).