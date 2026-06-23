Cina: lanciato nuovo satellite di prova per tecnologie di comunicazione (3)

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una versione modificata del razzo Long March-7, che trasporta un nuovo satellite di prova per tecnologie di comunicazione, decolla dal Sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 23 giugno 2026. Lanciato alle 10:10 (ora di Pechino) a bordo del razzo, il satellite è entrato con successo nell’orbita prevista.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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