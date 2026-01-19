WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-12, con a bordo il 19esimo gruppo di satelliti Internet a orbita bassa, decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia meridionale cinese, il 19 gennaio 2026. La Cina ha lanciato il razzo lunedì nella provincia insulare di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 15:48 dal sito e il carico utile, il gruppo di satelliti, è entrato con successo nell’orbita prestabilita.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)