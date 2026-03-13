PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il progetto Wuyang Constellation, la prima rete satellitare integrata di telerilevamento e comunicazione per le basse latitudini della Cina, dovrebbe completare il lancio di tre satelliti pionieristici intorno al 2026, con il primo di questi lanci programmato quest’anno per verificare tecnologie chiave e modelli applicativi, ha reso noto il suo sviluppatore.

Lo stesso sviluppatore inoltre costruirà 25 satelliti applicativi tra il 2026 e il 2028 per conseguire una copertura quotidiana completa delle aree a bassa latitudine, con una capacità di risposta in caso di emergenza pari a 30 minuti. Questa fase sarà seguita dalla realizzazione di una rete commerciale di 1.008 satelliti intorno al 2035, per creare un sistema di telerilevamento in tempo reale per le regioni globali a bassa latitudine, ha riferito martedì il “Science and Technology Daily” citando l’Istituto per le innovazioni nel telerilevamento aerospaziale dell’Università di Guangzhou, nella Cina meridionale.

Il progetto, avviato congiuntamente dall’Università di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, dal Governo popolare municipale di Guangzhou e dal Centro informativo statale, mira a costruire un sistema di servizi informativi con base nello spazio che copra le aree comprese tra i 35 gradi di latitudine nord e sud. Si basa sull’impostazione strategica della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e punta a regioni a bassa latitudine come il Sud-est asiatico, l’Africa e il Sud America, secondo quanto riportato dal “Science and Technology Daily”.

Il progetto trasporterà carichi utili ad alta risoluzione, a banda larga e a spettro completo per creare un database spettrale di “impronte digitali dei materiali”, migliorando le capacità di telerilevamento dallo “scattare foto” alla “misurazione fisica ad alta precisione”, ha affermato Gu Xingfa, presidente del Comitato nazionale cinese per il telerilevamento, nonché professore all’Università di Guangzhou.

La sua costruzione graduale coprirà progressivamente 15 suddivisioni a livello provinciale della Cina meridionale e 99 Paesi e regioni a bassa latitudine. Ciò fornirà servizi intelligenti di “rilevamento durante la trasmissione, utilizzo durante la ricezione” per la prevenzione dei disastri e la gestione delle risorse, ha osservato Gu.

Il progetto Wuyang Constellation sarà utilizzato per le risposte governative di emergenza, il monitoraggio ecologico e le applicazioni agricole nelle regioni a bassa latitudine.

Oltre 20 imprese chiave hanno firmato accordi per partecipare al relativo sviluppo satellitare e ai servizi dati. Il lancio del primo satellite pionieristico è previsto per la metà del 2026.

Il progetto ha creato un centro di innovazione per lo spazio commerciale con l’obiettivo di integrare ricerca, incubazione, applicazione e investimenti. Entro il 2030, mira a raggiungere oltre il 95% di copertura di telerilevamento in tempo reale nelle aree a bassa latitudine, stimolando oltre 10 miliardi di yuan (circa 1,45 miliardi di dollari USA) di investimenti industriali.

