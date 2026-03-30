MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone partecipano alla Parata internazionale di Macao 2026 nell’omonima regione nel sud della Cina, il 29 marzo 2026. Gruppi artistici provenienti da diversi Paesi e regioni hanno presentato performance artistiche di vario genere, mettendo in risalto il fascino unico di Macao come città che integra la cultura cinese e quella occidentale e creando un’atmosfera festosa per la parata.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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