Cina: Jiaxing innova la tradizione degli zongzi (3)

JIAXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei clienti scelgono prodotti culturali e creativi in un museo dedicato agli zongzi, fagottini di riso glutinoso avvolti in foglie di bambù o di canna, nella città di Jiaxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 18 giugno 2026. Jiaxing, famosa per la sua tradizione nella preparazione degli zongzi, ha puntato sull’innovazione nelle categorie dei propri prodotti, trasformando questo alimento stagionale in doni quotidiani e prodotti culturali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)