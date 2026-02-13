Cina: inviati in orbita sette satelliti con un lancio offshore (1)

YANGJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Smart Dragon-3 (SD-3) con a bordo sette satelliti decolla dalle acque al largo della costa di Yangjiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 12 febbraio 2026. La Cina giovedì ha inviato i satelliti, tra cui PRSC-EO2 del Pakistan, nelle orbite previste. La missione di lancio offshore è stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
