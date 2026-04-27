PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori si informano su un’auto di IM Motors durante il Salone internazionale dell’auto di Pechino 2026 a Pechino, capitale della Cina, il 26 aprile 2026. Il Salone internazionale dell’auto di Pechino 2026, inaugurato venerdì, è aperto ai visitatori professionali dal 26 al 27 aprile. La manifestazione nella capitale cinese ha stabilito un nuovo record globale per dimensioni, estendendosi su 380.000 metri quadrati in due sedi, con 1.451 veicoli esposti, tra cui 181 anteprime e 71 concept car.

-Foto Xinhua-

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