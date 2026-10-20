Cina intende ampliare l’uso dell’IA nel settore turistico

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il ministero cinese della Cultura e del Turismo ha dichiarato che intende studiare i meccanismi per stabilire la titolarità, la determinazione dei prezzi e la negoziazione di asset culturali digitali, nell’ambito dei suoi sforzi volti ad ampliare l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nei settori della cultura e del turismo.

Durante una conferenza stampa a Pechino, Zhou Hanping, funzionario del ministero, ha dichiarato che si intende promuovere l’integrazione dell’IA nella creazione culturale, nei servizi pubblici, nella trasmissione del patrimonio culturale immateriale, nei servizi turistici e nella governance del mercato.

Ieri nove autorità cinesi, tra cui il ministero della Cultura e del Turismo, hanno pubblicato congiuntamente una serie di linee guida volte a promuovere il commercio attraverso la scienza e la tecnologia.

Secondo il documento, la Cina promuoverà l’uso combinato dell’IA, della realtà estesa e di altre tecnologie per sviluppare prodotti culturali e turistici distintivi e servizi intelligenti, nonché per ampliare l’offerta di servizi culturali e turistici destinati ai consumatori.

Secondo quanto riferito da Zhou, il ministero ha avviato 14 progetti pilota per le applicazioni dell’IA nella cultura e nel turismo. Un elenco di questi progetti, pubblicato dal ministero la scorsa settimana, ha evidenziato che tale programma pilota riguarderà settori quali musei, teatri, turismo sulla neve e turismo in entrata.

Le linee guida incoraggiano inoltre le autorità locali a sviluppare scenari di consumo che combinino esperienze digitali e fisiche in luoghi chiave come strade pedonali, distretti commerciali e attrazioni turistiche.

“Le forme emergenti di cultura e turismo sono diventate importanti motori della domanda interna, della creazione di posti di lavoro, della vitalità del mercato e della fiducia dei consumatori”, ha dichiarato Zhou, riferendosi a nuovi prodotti culturali e turistici come esperienze culturali immersive, spettacoli digitali e servizi turistici intelligenti.

Zhou ha affermato che il ministero incoraggerà ulteriormente le imprese di tutto il Paese a sviluppare prodotti culturali e turistici distintivi basati sulle risorse locali e promuoverà iniziative di formazione congiunta tra università, istituti di ricerca e imprese culturali e turistiche per favorire lo sviluppo di talenti.

(ITALPRESS).