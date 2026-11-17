SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un giornalista prende una coppetta di gelato preparata da un robot presso il centro stampa della Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 16 novembre 2026. Al centro stampa sono stati presentati ai media scenari applicativi di settori emergenti come l’intelligenza artificiale e la robotica, mostrando i risultati dell’innovazione scientifica e tecnologica della Cina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)