NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I clienti di alcune grandi banche americane, come Bank of America, JPMorgan Chase, US Bank e altri importanti istituti finanziari hanno segnalato interruzioni di servizio, secondo quanto riferiscono i media statunitensi. “A causa di un problema tecnico, alcune transazioni stanno richiedendo più tempo del solito per essere completate, ma i clienti hanno comunque accesso ai propri conti”, ha dichiarato un portavoce di Chase. “Stiamo lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha aggiunto.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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