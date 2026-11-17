CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato pubblicato il bando della Regione Sardegna per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese del settore lapideo, destinati al ristoro parziale dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’incremento dei prezzi dei carburanti. Fino al 1° dicembre, le imprese interessate possono presentare le domande per accedere alle risorse messe a disposizione dalla Regione, pari complessivamente a 4 milioni di euro. La misura, promossa dall’Assessorato dell’Industria, dà attuazione all’intervento previsto della legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026 e dalle direttive approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 55/61 del 4 novembre 2026.

“Con la pubblicazione del bando passiamo dalle risorse stanziate a un intervento concreto a sostegno delle imprese – dichiara l’assessore dell’Industria Emanuele Cani -. Sappiamo quanto l’aumento dei costi dei carburanti abbia inciso sui bilanci delle aziende del comparto lapideo, che per la natura delle proprie attività dipendono fortemente dall’utilizzo di mezzi e macchinari. Con questi 4 milioni di euro vogliamo contribuire ad alleggerire il peso dei maggiori costi sostenuti e sostenere la continuità produttiva delle imprese. È importante che le aziende interessate possano ora cogliere questa opportunità, presentando le domande nei tempi e secondo le modalità previste dal bando”.

Il contributo sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 70% del maggior costo ammissibile sostenuto per l’acquisto di carburanti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e la data di presentazione della domanda. Il calcolo del maggior costo sarà effettuato confrontando la spesa effettivamente sostenuta con il costo teorico che sarebbe stato sostenuto per gli stessi quantitativi di carburante applicando i prezzi medi di riferimento del corrispondente periodo del 2025.

Potranno beneficiare dell’intervento le imprese singole iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, con sede operativa in Sardegna, titolari di autorizzazione, concessione o altro titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività estrattiva nel territorio regionale e in possesso degli ulteriori requisiti indicati nell’avviso. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa è pari a 300 mila euro, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”. Sarà possibile presentare le istanze dalle ore 12:00 del 16 novembre 2026 alle ore 12:00 del 1° dicembre 2026, secondo le modalità previste dal bando.

– Foto Regione Sardegna –

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