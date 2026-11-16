WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che il leader russo Vladimir Putin stia “facendo marcia indietro” sulla guerra in Ucraina e stia mostrando una maggiore disponibilità a concessioni. “Putin sta facendo parzialmente marcia indietro sull’Ucraina. Avrebbe potuto essere molto più duro. Francamente, sta facendo delle concessioni”, ha dichiarato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.

TRUMP “POTREI INCONTRARE ANCHE KIM”

Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin si incontreranno giovedì a Shenzhen, in Cina, in un vertice trilaterale nella residenza di Stato Kylin Villa. Prima è in programma un colloquio bilaterale tra Trump e Xi. “Saremo con il presidente Xi. È stato qui un mese fa, e incontreremo anche il presidente Putin, e forse anche Kim Jong Un. Quindi sarà positivo”, ha dichiarato Trump, evocando la possibilità di un incontro con il leader nordcoreano. L’eventualità, tuttavia, non compare nel programma ufficiale della visita

IL VIAGGIO DI TRUMP IN ASIA

La missione di Trump in Asia comincia con una tappa nelle Filippine. Il presidente ha lasciato oggi Washington con destinazione Manila, facendo scalo ad Anchorage, in Alaska. L’arrivo nella capitale filippina è previsto per domani, in occasione degli appuntamenti legati al vertice tra Stati Uniti e Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Nel programma figurano un incontro multilaterale con i leader del Quad, il raggruppamento che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia, e la firma di un accordo commerciale tra Washington e Bangkok. Sono previsti inoltre un evento e un ricevimento nell’ambito del vertice Usa-Asean, seguiti da una cena con i leader dei Paesi partecipanti. Mercoledì 18 novembre Trump incontrerà il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. al palazzo presidenziale di Malacanang. In programma una cerimonia di benvenuto, un colloquio bilaterale e un pranzo. In seguito il presidente americano partirà per Shenzhen, dove è atteso in serata. Giovedì 19 novembre Trump parteciperà agli appuntamenti del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), tra cui la fotografia ufficiale dei leader e la sessione plenaria. Alle 12.45 è previsto il colloquio bilaterale con Xi Jinping a Kylin Villa. Alle 14.30, nella stessa sede, si terrà il trilaterale con il presidente cinese e Vladimir Putin. L’incontro riunirà per la prima volta in un formato trilaterale i leader di Stati Uniti, Cina e Russia, le tre principali potenze nucleari. Il confronto si svolgerà in una fase segnata dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni in Medio Oriente e dalla competizione strategica tra Washington e Pechino, che coinvolge anche il commercio e le tecnologie avanzate.

IL CREMLINO CONFERMA IL TRILATERALE TRUMP-PUTIN-XI

L’incontro trilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si terrà giovedì 19 novembre alle 14.30, ora locale, nella residenza di Stato del leader cinese a Shenzhen. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Interfax. “Probabilmente l’appuntamento di maggior rilievo è previsto per le 14.30: l’incontro trilaterale tra Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump”, ha dichiarato Ushakov. Mosca sta inoltre lavorando al testo di una dichiarazione congiunta da diffondere al termine dei colloqui. “Il testo sta prendendo forma attraverso un intenso lavoro diplomatico e consultazioni difficili. Vorrei sperare che si possa raggiungere un’intesa”, ha aggiunto il consigliere nel corso di un briefing con i giornalisti.

– foto IPA Agency –

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