Onu, la Dieta Mediterranea protagonista al Palazzo di Vetro: salute, longevità e cultura

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel Mediterraneo si vive più a lungo anche perché si mangia meglio. È questo uno dei messaggi al centro della prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea, celebrata oggi in tutto il mondo e alle Nazioni Unite con una conferenza organizzata dalle rappresentanze permanenti di Italia, Grecia e Libano. Un’iniziativa che porta al Palazzo di Vetro non soltanto un modello alimentare riconosciuto per i suoi benefici sulla salute, ma anche una tradizione millenaria che unisce popoli, culture e territori affacciati sullo stesso mare. La Giornata internazionale, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU il 18 dicembre 2025 con una risoluzione adottata per consenso, viene celebrata per la prima volta quest’anno, il 16 novembre. Il tema scelto è “Scienza, sostenibilità e patrimonio culturale”, a sottolineare come la Dieta Mediterranea rappresenti molto più di un insieme di ricette: uno stile di vita che combina alimentazione sana, rispetto dell’ambiente, biodiversità e convivialità. Ad aprire la conferenza, nella sala 8 del Palazzo di Vetro, sono gli ambasciatori Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, Aglaia Balta, rappresentante permanente della Grecia, e Ahmad Arafa, ambasciatore del Libano. Tre Paesi che condividono una cultura alimentare fondata sull’olio d’oliva, i cereali, i legumi, la frutta, la verdura e il consumo moderato di prodotti di origine animale.

Al centro del dibattito il rapporto tra alimentazione, salute e longevità. Numerosi studi scientifici hanno associato l’adesione alla Dieta Mediterranea a una minore incidenza di malattie cardiovascolari e a una riduzione del rischio di diverse patologie croniche. Non si tratta soltanto di vivere più a lungo, ma di vivere meglio, mantenendo una buona qualità della vita anche con l’avanzare dell’età. A discuterne sono Panagiota Andreopoulou, docente di medicina clinica alla Weill Cornell Medicine di New York, Pier Luigi Petrillo, titolare della Cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale all’Università UnitelmaSapienza di Roma, e Caroline Hmedeh, esperta di nutrizione e salute pubblica. A moderare la tavola rotonda Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute. Petrillo ha sottolineato un aspetto spesso trascurato: l’UNESCO ha riconosciuto nella Dieta Mediterranea non soltanto il valore di un’alimentazione salutare, ma anche quello della convivialità. Stare insieme a tavola, dedicare tempo al pasto, condividere il cibo e conversare sono parte integrante di questo patrimonio culturale. Mangiare insieme, dunque, non è soltanto una tradizione sociale, ma un’abitudine che contribuisce al benessere delle persone. La Dieta Mediterranea non riguarda soltanto ciò che mangiamo, ma anche come e con chi lo mangiamo.

Il confronto affronta anche il valore culturale della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Un’eredità che si tramanda attraverso le famiglie, le comunità e le tradizioni locali, ma che oggi deve confrontarsi con la diffusione degli alimenti ultra-processati e con modelli di consumo sempre più uniformi. Nel corso della conferenza sono previsti anche contributi delle comunità mediterranee rappresentative di Italia, Grecia, Croazia, Cipro, Marocco, Portogallo e Spagna. Le conclusioni sono affidate ad Angelica Jacome, direttrice dell’Ufficio di collegamento della FAO a New York. Dall’Italia, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato la necessità di difendere questo patrimonio: “Dobbiamo continuare a tutelare questo modello e trasmetterlo alle nuove generazioni, investendo nell’educazione alimentare e contrastando l’omologazione, i cibi sintetici e ultra-processati”. Per il ministro, difendere la qualità significa garantire il diritto a un’alimentazione sana ed equilibrata.

Le celebrazioni proseguiranno questa sera a Manhattan, allo Sputnik Space, con un evento dedicato ai sapori del Mediterraneo. Protagoniste saranno le tradizioni gastronomiche italiana, greca e libanese, accompagnate dal concerto “Ithaca” della pianista italiana Cristiana Pegoraro. Un incontro tra cucina, musica e diplomazia culturale che riassume il messaggio che il Mediterraneo non è soltanto un mare che separa tre continenti, ma anche una civiltà alimentare condivisa che, attraverso il piacere della tavola, può contribuire a migliorare la salute delle persone e avvicinare i popoli.

– foto xo9/Italpress –

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