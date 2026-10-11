Cina: iniziativa per l’occupazione in risposta ai progressi dell’IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nell’ambito del più recente sforzo della Cina per adattare la propria forza lavoro ai rapidi cambiamenti tecnologici, un alto funzionario ha annunciato ieri un’iniziativa per promuovere l’occupazione in risposta allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Li Zhong, viceministro delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale, ha dichiarato in una conferenza stampa che la Cina affronterà attivamente l’impatto dell’IA e di altre tecnologie emergenti sull’occupazione, promuovendo lo sviluppo responsabile della tecnologia e rafforzando l’occupazione di qualità.

L’adattamento ai cambiamenti indotti dall’IA è diventato un aspetto sempre più rilevante della politica occupazionale cinese. Diversi documenti ufficiali pubblicati quest’anno hanno delineato misure per sfruttare i progressi tecnologici sostenendo al contempo l’occupazione.

Nel rapporto sul lavoro del governo del 2026 è stato assunto l’impegno ad adottare misure più efficaci per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità attraverso un migliore adattamento allo sviluppo delle tecnologie di IA.

Un piano quinquennale per l’attuazione della strategia che dà priorità all’occupazione ha inoltre individuato nella promozione dell’occupazione, di fronte ai progressi dell’IA, un compito chiave, chiedendo di creare posti di lavoro attraverso le applicazioni dell’IA e di sfruttare il potenziale dei settori tradizionali.

L’IA sta già ridefinendo l’economia cinese e trasformando il suo mercato del lavoro, con una domanda crescente di lavoratori dotati di competenze tecniche specialistiche.

Secondo Maimai, una piattaforma di networking e reclutamento, il numero di nuovi annunci di lavoro legati all’IA nella nuova economia pubblicati sulla piattaforma è aumentato del 789,47% su base annua da gennaio a luglio. Anche la piattaforma online per la ricerca di lavoro Zhaopin ha affermato in un rapporto che la domanda è stata particolarmente forte per gli ingegneri specializzati in IA, compresi quelli che lavorano nella produzione automobilistica e nella guida intelligente.

Il comparto centrale dell’industria cinese dell’IA ha superato un valore di 1.200 miliardi di yuan (circa 178,23 miliardi di dollari statunitensi), con oltre 6.200 imprese attive nel settore. Il tasso di adozione dell’IA nei settori chiave ha superato l’80%.

Oltre all’IA, la Cina sta anche cercando di generare opportunità occupazionali sviluppando industrie emergenti e del futuro.

Negli ultimi cinque anni, la Cina ha introdotto 72 nuove professioni, tra cui gli addestratori di IA e i responsabili della gestione delle emissioni di carbonio, inserendole nel sistema ufficiale di classificazione delle professioni del Paese. Dall’inizio del 2026, le autorità hanno annunciato altre 11 nuove professioni.

Wu Liduo, funzionario del ministero delle Risorse umane e della Previdenza sociale, ha dichiarato sabato che il ministero istituirà un meccanismo regolare per individuare nuove professioni, concentrandosi su ambiti emergenti come l’IA, l’economia digitale, lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e i servizi moderni.

Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), il ministero prevede di elaborare o rivedere oltre 200 standard professionali nazionali, ha dichiarato Wu.

Nel contesto dei cambiamenti portati dai progressi tecnologici, la situazione complessiva dell’occupazione in Cina è rimasta stabile.

Il Paese ha creato 10,52 milioni di nuovi posti di lavoro urbani nei primi nove mesi del 2026, raggiungendo l’87,7% del suo obiettivo annuale, secondo i dati diffusi nella conferenza stampa di sabato. Il tasso di disoccupazione urbana rilevato tramite indagine è stato in media del 5,2% nei primi otto mesi dell’anno.

(ITALPRESS).