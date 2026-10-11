ROMA (ITALPRESS) – La medaglia d’argento della squadra azzurra di sciabola maschile chiude i Campionati Europei Paralimpici. Quella di Cardiff del 2026 è un’edizione da record, la più ricca della storia per l’Italia della scherma in carrozzina. Il quartetto composto da Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro e Andrea Jacquier ha conquistato il secondo gradino del podio portando alla spedizione italiana la 15esima medaglia della kermesse continentale. Superato il turno dei quarti di finale per diritto di ranking, gli azzurri hanno affrontato in semifinale la Francia, dominando dalla prima all’ultima frazione e chiudendo con un secco 30-13 che è valso il pass per l’ultimo atto. In finale, nella “rivincita” del match che un anno fa a Iksan valse il titolo mondiale, i ragazzi guidati dal ct Antongiulio Stella e dal maestro Giuseppe Costanzo sono stati superati per 30-21 dall’Ucraina, chiudendo comunque con un bellissimo argento.

L’Italia a Cardiff ha concluso così in vetta nel Medagliere. Un trionfo raccontato da 15 medaglie conquistate (6 ori, 3 argenti e 6 bronzi), superando quella che fino a oggi era stata l’edizione da record di Terni 2018.

“Sono orgoglioso di questa spedizione straordinaria, che ha scritto un’autentica pagina di storia del nostro sport – ha commentato il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone -. Abbiamo concluso l’Europeo Paralimpico più vincente della storia, e questo risultato è figlio di un gruppo strepitoso, composto da grandi atleti e guidato in modo eccellente dai nostri ct”.

“Un record che ripaga l’incredibile lavoro svolto in questi mesi da tutto lo staff al quale, in ogni componente, va la mia gratitudine per la professionalità e la passione che danno forza ogni giorno alla nostra squadra paralimpica. Un team unito, che fa dello spirito di gruppo il proprio valore aggiunto, e che a Cardiff non ha soltanto stravinto ma anche tracciato un percorso che porterà verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles. Un grazie a tutte le ragazze e i ragazzi, per i successi e le emozioni che ci hanno regalato, e a tutti coloro che con il proprio supporto, dal Comitato Italiano Paralimpico all’intera delegazione guidata da Marco Cannella e fino agli sparring che questa estate sono stati impegnati nei ritiri collegiali, hanno reso possibile questo risultato”, ha aggiunto il numero uno della Fis.

L’Italia, guidata dai ct Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, in questi Europei in Galles ha aperto nel migliore dei modi la Qualifica per le Paralimpiadi del 2028, con un successo senza precedenti. Nella cassaforte azzurra, come detto, 6 ori: si sono laureati campioni d’Europa il Mixed Team di fioretto (composto da Emanuele Lambertini, Michele Massa, Sofia Garnero e Andreea Mogos), Edoardo Giordan (sciabola maschile categoria A), Emanuele Lambertini (fioretto maschile A), Leonardo Rigo (fioretto maschile C) e due volte Andreea Mogos (fioretto e sciabola femminile categoria B). Tre gli argenti, firmati da Amelio Castro (spada maschile B), Michele Massa (fioretto maschile B) e dalla squadra di sciabola maschile (Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro e Andrea Jacquier). Infine, sei bronzi conquistati da Sofia Garnero (fioretto femminile categoria A), Leonardo Rigo (spada maschile C), Julia Markowska (spada femminile B), Amelio Castro (sciabola maschile B), Mattia Galvagno (fioretto maschile A) e Sofia Brunati (sciabola femminile B).

Un bottino record rafforzato da tante “prime volte”: i primi ori europei di campioni già affermati come Mogos, Lambertini e Giordan, ma anche le prime medaglie continentali per Castro, al debutto in maglia azzurra, Garnero, Markowska, Galvagno e Brunati. Un’edizione memorabile, con vista sul Mondiale del 2027 a Hong Kong e, soprattutto, sui Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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