Cina: iniziata nello Yunnan la raccolta delle bacche di caffè (1)

BAOSHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un agricoltore raccoglie le bacche di caffè in un giardino del caffè nel villaggio di Tangxi, nella città di Baoshan, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, il 16 novembre 2025. Le piante di caffè che crescono qui sono recentemente entrate nella stagione del raccolto
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]