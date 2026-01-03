Cina: iniziata a Harbin competizione di sculture di ghiaccio (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra i concorrenti al lavoro sulle sculture di ghiaccio durante la 37esima edizione della China Harbin International Ice Sculpture Competition, presso l’Harbin Ice-Snow World, nella città di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 2 gennaio 2026. La competizione ha preso il via qui venerdì.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
