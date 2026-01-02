PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista (il primo da destra) posa con un’artista alla stazione ferroviaria di Tianjin Nord a Tianjin, nella Cina settentrionale, il primo gennaio 2026. A partire da giovedì, il Tianjin Fantasy Express ha inaugurato un servizio pianificato di andata e ritorno tra la stazione ferroviaria di Pechino a quella di Tianjin Nord. La linea presenta dieci carrozze con temi distintivi che integrano spettacoli artistici, presentazioni culturali ed esperienze di patrimonio culturale immateriale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]