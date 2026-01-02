PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti si informano sul patrimonio culturale immateriale a bordo di un treno a tema in corsa dalla stazione ferroviaria di Pechino a quella di Tianjin Nord, il primo gennaio 2026. A partire da giovedì, il Tianjin Fantasy Express ha inaugurato un servizio pianificato di andata e ritorno tra le due stazioni. La linea presenta dieci carrozze con temi distintivi che integrano spettacoli artistici, presentazioni culturali ed esperienze di patrimonio culturale immateriale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
