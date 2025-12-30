Cina: inaugurato nuovo tratto di ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi (3)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 30 dicembre 2025, mostra un treno in transito su un ponte che attraversa il fiume Huaihongxin, lungo la ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Il tratto Hefei-Sixian della ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi è stato ufficialmente messo in funzione martedì, segnando l’apertura di un’ulteriore linea veloce per passeggeri tra la città di Hefei e l’Anhui orientale.

La ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi parte dalla stazione ferroviaria di Hefei Ovest e termina alla stazione ferroviaria di Xinyi Est, nella città di Xinyi, nella provincia del Jiangsu. Con una lunghezza complessiva di circa 335 chilometri e una velocità progettata di 350 chilometri orari, la linea viene costruita per fasi. Il tratto appena inaugurato si estende per 198 chilometri e comprende cinque stazioni recentemente aperte.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).